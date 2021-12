Primavera, Napoli-Roma: le pagelle

È da poco terminato il match di campionato tra Napoli e Roma allo Stadio ‘Piccolo’ di Cercola. La capolista è riuscita ad espugnare anche il capoluogo campano grazie ai due rigori concessi un po’ ingenuamente dagli azzurri.



Le pagelle: Cioffi migliore in campo

Idasiak: 5. Non è stata una giornata positiva per lui. Al di là dei gol subiti, sbaglia un paio di uscite, ma nega il 3-1 agli avversari allo scadere del secondo tempo.

Barba: 5.5. Buona partita la sua, ma si limita a svolgere il compitino.

Hysaj: 6.5. Altra bella prestazione da parte sua che guida la difesa.

Costanzo: 6. Recupera tantissimi palloni e salva delle situazioni che stavano diventando pericolose. Unica pecca il rigore concesso agli avversari.

Marchisano: 5.5. Non incide.

Vergara: 6.5. Delizia il pubblico sugli spalti con alcune delle sue giocate, è pronto per la prima squadra.

Saco: 5.5. Si fa ammonire e commette troppi falli anche dove non c’è bisogno di farli. In più perde qualche pallone di troppo in mediana.

Spavone: 6. Gioca una buona partita fino a che non viene sostituito.

Giannini: 6. Buona prova la sua, ma poche volte ha spazio per buttare in mezzo all’area palloni pericolosi.

D’Agostino: 5.5. Il ruolo di attaccante non gli si addice tanto, infatti, si trova spesso spaesato e tocca pochi palloni.

Cioffi: 7. Festeggia il proprio compleanno da gladiatore, lottando su ogni pallone e siglando la rete del momentaneo 1-1. Migliore in campo!

Ambrosino: S.V.

De Pasquale: S.V.

Di Dona: S.V.

Mercurio: S.V.

