Primavera – Napoli-Inter, le pagelle: D’Agostino migliore in campo

Il match dell’undicesima giornata del campionato Primavera, disputato tra Napoli ed Inter allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola si è concluso col risultato di 0-2 in favore dei nerazzurri che hanno sbloccato il risultato con Casadei per chiudere i conti nella ripresa con la rete di Satriano.

Le pagelle: D’Agostino migliore in campo

Idasiak: 5.5, incolpevole sui gol subiti e compie un paio di parate che tengono in piedi i suoi;

Hysaj: 6, svolge a pieno tutte le mansioni di cui lo incarica Frustalupi, tra cui la più importante, far girare velocemente la palla;

Saco: 5, dominante in mezzo al campo fino al 40’ quando per condotta violenta viene espulso;

Costanzo: 5.5, gioca una buona partita soprattutto in fase di copertura;

Barba: 5.5, a parte qualche sbavatura, tiene il campo fino al momento in cui viene sostituito;

Spavone: 6, gioca con grande personalità in mezzo al campo senza aver paura di portare palla;

Marchisano: 6, gioca un’ottima partita provando a spingere nel momento favorevole ai suoi;

D’Agostino: 7, sicuramente il migliore in campo dei suoi, è presente in tutte le zone del campo e non si dà per per vinto fino al triplice fischio. Tant’è vero che a pochi minuti dalla fine si ritrova ad inseguire Satriano e portargli via palla;

Di Dona: 5.5, mette in mostra tutte le proprie qualità, ma si intestardisce troppo spesso e scarica il pallone quasi sempre perdendo un tempo di gioco di troppo;

Cioffi: 5, nonostante la grinta che non fa mancare mai, non riesce a sfondare nella difesa avversaria a parte un paio di situazioni isolate. Da lui ci si aspetta molto di più, il talento è dalla sua;

Ambrosino: 5, i difensori dell’Inter lo accerchiano ad ogni suo tocco di palla, ma in 90 minuti non riesce mai a prendere le contromisure necessarie. Non lo aiuta il rigore sbagliato;

Acampa: 5, appare evidentemente spaesato;

Mercurio: SV

Toure: SV

Vergara: 6.5, entra e prova a dare il proprio contributo per rimettere in sesto la partita, è pronto per la prima squadra;

Frustalupi: 5.5, gli si può recriminare il fatto che effettui i cambi troppo tardi.

