Primavera: Napoli-Empoli 2-2, ma che beffa per gli azzurrini

All’Arena di Cercola, per la 24^ giornata del campionato Primavera 1, Napoli ed Empoli si sono spartiti equamente la posta. Per la squadra di Frustalupi – che non sta certamente attraversando un buon periodo, solo una vittoria nelle ultime cinque partite, prima di oggi – una beffa amarissima, riacciuffata nel finale, dopo il doppio vantaggio iniziale.

Azzurrini in controllo totale del match ed in vantaggio a fine primo tempo con Saco. Nella ripresa, il raddoppio porta la firma di D’Agostino, bravo a capitalizzare l’assistenza di Vergara. Quando i tre punti sembravano ormai abbondantemente in ghiaccio, l’Empoli prima accorcia le distanze all’83’ con Lozza e poi all’ultimo assalto, in pieno recupero, trova il gol del pari con un colpo di testa di Guarino al 95′.

Con questo pareggio, magari insperato, la squadra toscana sale a cinque giornate di imbattibilità. Pur rimanendo impelagata assieme al Napoli nella zona calda della classifica.

Il Tabellino

Marcatori: 42′ Saco (N), 72′ D’Agostino (N), 83′ Lozza (E), 94′ Guarino (E)

Napoli (3-4-1-2): Idasiak; Barba, Costanzo (79′ Spavone), Hysaj; Marchisano (74′ Di Dona), Saco, Gioielli, De Marco; Vergara (74′ Cioffi); Ambrosino (90′ Flora), D’Agostino (79′ Pontillo). All. Nicolò Frustalupi.

Empoli (4-3-2-1): Fantoni; Boli, Pezzola, Evangelisti, Rizza; Kaczmarski (55′ Barsi), Degli Innocenti (63′ Magazzu), Fini (63′ Peralta); Bonassi (55′ Renzi), Fazzini; Lozza. All. Antonio Buscè.

La classifica

Roma 48, Inter 42, Fiorentina 40, Cagliari 39, Fiorentina 37, Juventus 37, Sampdoria 37, Sassuolo 36, Atalanta 36, Torino 34, Milan 33, Torino 31, Genoa 31, Napoli 29, Empoli 29, Bologna 28, Verona 27, Lecce 24, Spal 19, Pescara 8.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati