Primavera: Lecce vs Napoli 1-0, per gli azzurrini è notte fonda

Brutta sconfitta per il Napoli nella 27^ giornata del campionato Primavera 1 contro il Lecce. Gli azzurrini, quartultimi a quota 32 punti, erano giunti in Puglia con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Oltre a sfatare il tabù pareggio, che aveva caratterizzato le ultime quattro uscite della squadra di Nicolò Frustalupi.

Invece sono stati i padroni di casa, che venivano da due sconfitte consecutive, a fare bottino pieno. I tre punti consentono così ai giallorossi di accorciare proprio sui partenopei, invischiandoli nuovamente nella lotta per non retrocedere.

Dopo un primo tempo in cui il Lecce ha avuto in mano il pallino, colpendo pure una traversa con Vulturar direttamente dal corner, e gli ospiti si sono limitati a contenere, provando a giocare di rimessa con rapide ripartenze, a rompere l’equilibrio ha provveduto un colpo di testa di Hasic pochi minuti dopo l’avvio della ripresa: Carrozzo dalla destra lascia partire un cross morbido sul quale si avventa il difensore centrale, portando in vantaggio i giallorossi.

Poco dopo gli azzurrini restano in dieci: Barba atterra Gonzalez al limite dell’area e riceve il secondo giallo, accomodandosi anzitempo negli spogliatoi.

A quel punto, il Lecce in superiorità numerica, amministra il match, senza correre alcun pericolo.

Il tabellino

Lecce (4-3-3): Borbei; Lemmens (46′ Torok), Pascalau, Hasic, Nizet; Mommo (66′ Salomaa), Vulturar, Gonzalez; Daka, Carrozzo (79′ Burnete), Berisha. Allenatore: Grieco.

Napoli (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Spavone (59′ Vergara), Saco (85′ Mercurio), Gioielli (73′ Acampa), Giannini (73′ Iaccarino); Ambrosino, Cioffi (85′ Pesce). Allenatore: Frustalupi.

Marcatore: Hasic al 49′.

Note: espulso Barba al 58′ per doppia ammonizione.

La classifica

Roma 52, Inter 49, Cagliari 48, Fiorentina 44, Juventus 43, Atalanta 42, Sampdoria 41, Torino 40, Sassuolo 37, Milan 36, Genoa 33, Bologna 33, Verona 33, Empoli 32, Napoli 32, Verona 30, Lecce 30, Spal 23, Pescara 12.

Nonostante la vittoria, il Lecce con 30 punti resta al terzultimo posto in zona play-out, ma ora inizia ad intravedere la luce perchè la salvezza dista appena 3 punti e lì c’è bagarre.

Il Napoli è quartultimo con 32 (play-out). Mentre Verona, Bologna, Empoli e Genoa sono tutte ferme a 33 (le ultime tre con una gara in meno).

In fondo alla classifica restano la Spal ed il Pescara, entrambe in zona retrocessione diretta.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati