Primavera – Genoa vs Napoli 1-2: gli azzurri tornano alla vittoria 

Oggi alle ore 11:00 è andato in scena il match di campionato tra le formazioni Primavera di Genoa e Napoli. Gli azzurri ritrovano la vittoria per 2-1 in trasferta dopo tre sconfitte di fila subite rispettivamente contro Inter, Cagliari e Roma.

I ragazzi di Frustalupi portano a casa i tre punti con le reti di Cioffi in apertura di primo tempo e Ambrosino al 90º, rischiando quando al 95º il Genoa riapre il match. Quando il risultato era ancora sull’1-0, Idasiak ha salvato gli azzurri con tre prodezze consecutive, salvando la propria squadra.

Le pagelle

Idasiak: 7. Il portiere fa una gran bella partita e la vittoria è anche merito suo nonostante la brutta uscita che è valsa l’1-2 a tempo scaduto.

Barba: 6.5. gran bella partita la sua, non sbaglia praticamente mai.

Costanzo: 7. Ormai un punto di riferimento per i propri compagni, sempre impeccabile.

Giannini: 6. Buona partita anche la sua che svolge al meglio i propri compiti.

Hysaj: 6.5. Fino all’uscita dal campo riesce a garantire copertura e spinta sulla propria corsia.

Spavone: 6. Anche per lui buona partita.

Saco: 6.5. Padrone indiscusso del centrocampo, è una diga dove non passa niente che lui non voglia.

Marchisano: 6. Riesce ad assistere al meglio i propri compagni di reparto.

Cioffi: 7. Grande gol per lui che gioca anche un’ottima partita in fase di sacrificio.

D’Agostino: 6. Partita un po’ sottotono la sua probabilmente perché non proprio nel suo ruolo naturale.

Vergara: 7. Illumina spesso la manovra in fase di possesso e riesce a creare più di qualche grattacapo agli avversari.

Ambrosino: 7. Entra a pochi minuti dalla fine e risulta decisivo.

