Prima Pistocchi e poi Caputi, Tra un’orchestra ed una stella…Che si chiama Napoli!

Favolosa prestazione del Napoli a Francoforte Maurizio Pistocchi ha così commentato su Twitter l’ennesimo successo della squadra partenopea id Luciano Spalletti. “Il Napoli è una formidabile orchestra, nella quale i solisti entrano sempre a tempo per concludere il movimento. È un calcio evoluto, continuo, che si sviluppa come un’onda sonora, avvolgente, sino all’acuto finale. Agli avversari, restano solo gli applausi”, ha scritto il noto giornalista.

Il Napoli, la stella di Massimo Caputi…

Anche il noto giornalista Massimo Caputi ha scritto un commento su dopo la vittoria del Napoli in Champions contro l’Eintracht Francoforte: “La stella del Napoli brilla intensa anche in Champions League. La squadra di Luciano Spalletti domina in lungo e in largo i tedeschi prima e dopo essere rimasti in 10. Il 2-0 finale è un risultato stretto che non rispecchia il divario emerso dal campo #EintrachtNapoli”, ha riferito Caputi in merito al grande successo dei partenopei.

