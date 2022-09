PRIMA PAGINA: Tuttosport del 2 Settembre

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina di Tuttosport che apre con l’ultimo innesto di Paredes in casa bianconera. In taglio alto spazio al ko del Torino contro l’Atalanta: “Toro, solita storia. Incompiuto e ko”. In taglio basso l’Inter: “Acerbi all’Inter fa felice Inzaghi”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati