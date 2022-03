Prima pagina quotidiani sportivi Nazionali: Tuttosport

Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con Tuttosport che titola “No, all’ Inter no!” il popolo bianconero scosso dal divorzio tra la Juvbe e Dybala, e soprattutto del possibile passaggio della yoya ai Nerazzurri .L’Argentino e’ deluso e vuole a tutti i costi farsi rimpiangere dalla societa’. Nel taglio basso centrale invece troviamo l’Italia cjhe si prepara ad affrontare la Macedonia a Palermo, gara di semifinale play-off per accesso al Momndiale in Qatar “Lo spirito di Wembley”….Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

