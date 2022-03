Prima pagina quotidiani sportivi Nazionali: Corriere dello Sport

Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con il Corriere dello Sport che titola Ossessione Mondiale, oggi la partenza per Palermo, alla favorita l’ultimo allenamento. L’appello del CT carica gli azzurri. Verratti <<Dipende soltanto da noi>>. Scatta l’allarme Covid, due positivi nello staff subito in isolamento. Di spalla infine, spazio al derby d’Italia tra Juve ed Inter alla ripresa del campionato ” Scudetto e Champions, Juve-Inter decide tutto”…Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

