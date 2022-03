Prima pagina quotidiani sportivi Nazionali: Corriere dello Sport￼

Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con il Corriere dello Sport che titola Fate l’Italia a Palermo, ore 20:45, il primo spareggio per i Mondiali. Mancini conferma il gruppo dell’ Europeo ” Poco tempo per preparare questa gara“. Immobile , Berardi , Insigne il tridente offensivo. Nell’ altra semifinale, CR7 vuole trascinare il Portogallo contro la Turchia. Infine ,nel taglio basso a sinistra, Di Lorenzo fuori un mese, il difensore non dovra’ essere operato. Confermata la diagnosi, distorsione di secondo grado al ginocchio almeno 30 gg per il recupero. Salta Atalanta, Fiorentina e Roma

