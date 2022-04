PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport

Buongiorno a tutti, la Prima Pagina della Gazzetta dello Sport titola Stasera Juve-Inter vediamo chi ci crede. E l’ultima chiamata per lo scudetto. Allegri punta su Dybala per continuare la striscia positiva. Inzaghi deve ripartire e chiede la spinta a Lautaro e Brozovic. Nel taglio a destra, un titolo che interessa ai tifosi del Napoli, infatti si parla della gara di oggi tra Atalanta e Napoli, ed il titolo e’ Dea-Napoli alla svolta, Spalletti sfida Gasp per restare in alto in attesa di Osimhen

