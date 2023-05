PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 9 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de La Gazzetta dello Sport <apre con la Champions con il derby tutto italiano tra Inter e Milan, con Vieri che porta il pronostico “La vince chi passa” l’ex bomber dell’ Inter e non solo, dichiara che chi passera, sara’ il pluridecorato in Europa. Mentre di spalla, una notizia che riguarda il Napoli. Infatti si fa sempre piu insistente la voce di un probabile addio di del DS Cristiano Giuntoli, destinazione Juventus “Giuntoli superstar, la Juve in pressing prepara l’ offerta”

