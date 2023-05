PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 8 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de La Gazzetta dello Sport “Napoli, festa e dubbi“, titola così in taglio alto in prima pagina nell’edizione di oggi. “Il gelo di Spalletti. Vuole subito un confronto con De Laurentiis“. In apertura spazio al derby di Milano in semifinale di Champions League: “Rischiaderby“. A centro pagina la vittoria della Juventus a Bergamo con Vlahovic che segna il gol del 2-0 e viene insultato con cori razzisti: “Vlahovic, gioia e rabbia“.

