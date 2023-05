PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 6 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de La Gazzetta dello Sport che apre con il giro d’ Italia, che fara’ la sua partenza dall’ Abruzzo, fino a terminare a Roma. Ricordiamo anche la tappa Napoli-Napoli . Quest o in breve il percorso: Partenza da Napoli, Pjazza del Plebiscito, Pompei, Valico di Chiunzi, Ravello, Amalfi, Positano, Sorrento, e alla fine si torna a Napoli Lungomare. Il titolo parla di ” Un Giro Imperiale” Per quanto concerne il Napoli, Campione d’Italia, la Rosa annuncia che lunedi ci sara’ una sorpresa per tutti i tifosi azzurri, Napoli Tricolore, Lunedi in regalo un dorso speciale.

