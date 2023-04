PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 5 Aprile 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina la Gazzetta dello Sport che evidenzia subito la semifinale doi Coppa Italia tra Juve ed Inter allo stadium con la gara d’andata all’ insegna dei…cazzotti, con il risultato finale di 1 a 1 “Coppa Ring”, Juve Inter termina 1 a 1 con rissa finale .Piu’ in basso si parla di Napoli-Milan in vista Champions, la foto di Kvara e Leao nella sfida del Maradona che si danno appuntamento a San Siro per la gara piu’ attesa da parte di entrambe le squadre. ““Chi vince sbanca” Leao, Kvara ed un rinnovo piu’ ricco. Ma quanto vale la Champions.

