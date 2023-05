PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 4 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de La Gazzetta dello Sport che apre subito con, in taglio centrale alto , Osimhen che indica al Napoli il punto dove si trova lo scudetto, cioe’ la Dacia Arena di Udine, la cittadina friulana, diventata una piccola Santa Lucia, con tifosi azzurri si son presentati in massa ad accogliere i loro beniamini .Basta il pari per la matematica….e conquistare la Laurea di Campioni D’ Italia …Honestis Causa! “Napoli, un punto e basta”

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati