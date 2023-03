PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 31 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna apre subito con un titolo che riguarda la Juventus “Attenta Juve rischi altri punti” Il processo Prisma che vede implicata la societa’ bianconera infatti dopo la chiusura dell’ indagine si aspetta solo la sentenza che potra’ essere una multa salata oppure una ulteriore penalita’ in campionato. A centro pagina si parla del n 1 nerazzurro Onana che si e messo in luce quest’ anno con prestazioni ottime ed il mercato lo ha reso papabile tanto che il Chelsea lo vorrebbe il prossimo anno “Onana cambia l’Inter” Il Camerunense vale 40 milioni puo’ aprire a Chalobah ed al Lukaku bis L’idea di Vicario in nerazzurro. Infine, di spalla la gara del Maradona apre il trittico di gara tra azzurri e rossoneri tra campionato e Champions “Spalletti con gli assi Pioli col suo fortino chi mette piu’ paura”

