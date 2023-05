Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de La Gazzetta dello Sport apre con il mercato in casa Inter “Lautaro Resta Qui” Mentre in taglio a destra ce la foto di Osimhen con il tricolore, basta un punto ad Udine per la matematica, che titola “Un Mercoledì di sogno e brividi” Il Napoli ci riprova alla tv e prepara tre feste

