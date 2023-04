PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 29 Aprile 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina la Gazzetta dello Sport che apre con il mercato in casa Milan e la telenovela Leao che sembra essere arrivata ad un punto di svolta “Leao si al Milan”. In taglio basso a sinistra invece, troviamo una notizia che riguarda la squadra di Spalletti, che domani e atteso dal derby contro la Salernitana, ed una vittoria potrebbe significare scudetto, e finalmente far tornare il tricolore dopo 33 anni a Napoli . Anche qui si parla di Mercato , nello specifico della possibile riconferma di Osimhen anche nel prossimo anno. “Un altra stagione con Osimhen il piano del Napoli”

