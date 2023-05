PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 28 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de La Gazzetta dello Sport che apre con la vittoria dell’ Inter contro l’Atalanta di Gasperini per 3 a 2 qualificandosi per la prossima Champions, pensando alla finale di Istambul “City Eccoci” pronti via e Lukaku -Barella in 2′ chiudono una gara da vincere con Lautaro che mette il sigillo del 3 a 2 per la squadra di Inzaghi, finisce cosi l’ era Gasperini alla Dea. Stasera Juve -Milan, ai rossoneri basta il pari per confermare la champions, mentre i bianconeri devono vincerle entrambe le prossime gare, per sperare in un miracolo, sempre in attesa di Uefa e soprattutto Consob!

