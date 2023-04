PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 28 Aprile 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina la Gazzetta dello Sport che apre la sua edizione con un titolo che riguarda la Juventus “Mi tengo Allegri” il tecnico sotto accusa per i risultati di questa stagione e l’uscita in Coppa Italia contro l’Inter Mercoledi a San Siro. Di spalla, lato destro invece, un articolo che riguarda il Napoli, dove di sottolinea il cambio orario del derby contro la Salernitana, Domenica alle 15, in attesa di poter festeggiare il terzo scudetto della sua storia. “Scudetto al Maradona“

