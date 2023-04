PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 27 Aprile 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport apre l’edizione odierna con la notizia della finale di Coppa Italia raggiunta ieri sera a San San Siro da partr della squadra di Inzaghi ai danni della Juventus per 1 a 0, per i bianconeri c’e’ poco da stare Allegri “Inter Bella di Coppa” Mentre in taglio basso a sinistra, una foto dove si abbracciano Kvara ed Osimhen racconta il countdown scudetto con un incognita, la data ancora non ufficiale tra Napoli e Salernitana “Sfida Scudetto lite sul Giorno”

