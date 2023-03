PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 27 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina la Gazzetta dello Sport che apre con la gara della Nazionale che batte Malta 2 a 0, ma non si salva quasi nessuno, se non Retegui, ancora a segno dopo il gol del Mardona all’ Inghilterra, e che mostra di essere un cecchino quadsi infallibile vista l’unica occasione avuta, in una gara che ha visto una ripresa pessima da parter degli azzurri, e sicuramente un sistema calcio che si deve interrogare… Questo il titolo della rosa “Retegui c’e’ l’Italia un po’ meno” il centravanti apre, Pessina chiude la rivoluzione ancora non paga, ma cambiare e la strada giusta .Mancini “Dovevamo far meglio tutto”

