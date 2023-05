PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 23 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de La Gazzetta dello Sport che apre subito con la gara in posticipo di ieri della Juventus ad Empoli, una vera e propria debacle, sconfitta per 4 a 1 dai toscani! ” Juve un incubo” Plusvalenze e sconto, ma la Champions e lontanissima (’10 il verdetto) .La Juve non ci sta’, si aspettava un -5!” Che Amarezza. Ricorso? Valutiamo” Mentre si attende anche il caso stipendi dall’ Uefa, in pratica una partita ancora tutta da giocare.

