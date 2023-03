PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 22 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina la Gazzetta dello Sport cha apre a centro pagina con la Nazionale che giochera’ a Napoli domani contro l’Inghilterra, gara valida per le qualificazioni al Mondiale, e del nuovo attaccante azzurro Retegui “Colpo di Tango” Scopriamo l’argentino, ultima invenzione del CT Mancini (che cerca un vero n 9) il papa’ procuratore “Piace in Europa” L’Inter si e’ gia’ mossa. In alto invece, in taglio centrale si parla del campionato italiano, e degli acquisti flop delle squadre, soprattutto Inter e Milan “Lo scudetto degli errori” Da de Ketelare ad Origi 5 le grandi delusioni rossonere, il fantasma Pogba, Lukaku sotto tono .Ed il Napoli trionfa…

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati