PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 21 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina la Gazzetta dello Sport dove apre subito con l’Inter che si rifonda, via Brozovice Lukaku, e si pensa a Firmino e Thuram…”Inter in Uscita” Di spalla troviamo “Il piano bis per Rabiot” dopo la polemica del netto fallo di mano di San Siro, 81 telecamere e l’ arbitro Chiffi ed il Var Mazzoleni gli unici a non vederlo, si pensa a come poter trattenere il francese. Piu’ in basso, Al Milan viene proposta un idea sulfuturo e si parla di Luis Enrique, ex Barça, per il dopo Pioli.E l’idea arriva dall’ ex Ds della Salernitana Sabatini “Milan pensa a Luis Enrique”. Infine, sempre di Spalla, poche righe sulla Nazionale di Mancini , che giochera’ giovedi sera al Maradona contro l’Inghilterra per le qualificazioni Mondiali, titola “Italia senza piu’ 9? All attacco con Retegui”. A Napoli per ritrovare il bello in azzurro.

