PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 20 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina la Gazzetta dello Sport che apre con, in alto taglio centrale , “Maldini-Pioli attenti” senza il 4°posto e a rischio il futuro della coppia. Invece, sul derby d’Italia , vinto dalla Juventus ai danni dell’ Inter e non con poche polemiche , scrive “Juve a muso duro” Vittoria stile Allegri .Furia Inzaghi “Gol da annullare, inaccettabile. E finalmente, di spalla, si nomina la squadra prima in classifica del campionato di serie A. Cioe’ il Napoli con il titolo “Scudetto arriviamo” Napoli show anche con il Torino…

