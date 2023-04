PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 2 Aprile 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina la Gazzetta dello Sport che apre subito con la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina, mettendo gia’ “alla porta” il tecnico nerazzurro “Inzaghi in bilico “ ko a San Siro contro la Fiorentina. Decima sconfitta in campionato ed ultimatum del club. Si gioca la panchina contro Juve, Salernitana e Benfica. In Basso invece, si parla di Napoli- Milan, e chi piu del presidente Berlusconi ne puo’ essere narratore, ed in questa lunga intervista rilasciata alla rosa vien fuori l’emozione del pluridecorato presidente rossonero…”Napoli-Milan vuol dire emozioni. Leao grande, Kvara piu’ completo”

