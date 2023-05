PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 19 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de La Gazzetta dello Sport che titola “Finali d’ Italia” Juve k.o 2 a 1 a Siviglia. Allegri esce e torna sotto accusa. Roma e fiorentina raggiungono il Tris dopo la finale Champions dell’Inter. In taglio a sinistra, invece si parla di Napoli “Spalletti dubbi sul progetto, si allontana da Napoli” sembra calato il gelo tra Adl e Luciano, il tecnico dei Campioni d’italia, una formalita la sua permanenza, ora sembra che sia lontanissmo il suo futuro a Napoli! Come a dire…dobbiamo vincere… quindi e ora che tu vada via, in effetti son passati pochi gg dalle parole di trionfo di Adl…tutto molto strano

