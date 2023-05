PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 18 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de La Gazzetta dello Sport che presenta subito le due finaliste di Champions, con il titolo “City da paura, Vai Inter” Il Manchester affonda ed umilia il Real battendolo per 4 a 0 spegnendo cosi l’ avventura di Ancelotti sulla panchina Madrilena. Riuscira’ l’Inter a fermare una macchina cosi perfetta…Lo scopriremo ad Istambul. Nel Frattempo, l’Inter incassa piu’ di 100 milioni dai club tifosi, e febbre da biglietto. Anche in Europa League, titolo in alto e centrale, l’Italia si gioca la possibile presenza in finale. Infatti Roma, vittoriosa contro il Leverkusen 1 a 0 all’ andata, stasera il ritorno in Germania, e la Juve che ha pareggiato a Torino 1 a 1 contro il Siviglia, ci provano Juve e Roma ci provano , il titolo? “Prendiamoci tutte le finali”

