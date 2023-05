PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 15 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de La Gazzetta dello Sport apre subito con una notizia sulla Juve e su Pogba, ieri la sua priam da titolare, uscito in lacrime per un infortunio , titolo “Pogcrac”. A centro pagina invece, il derby champions, con le milanesi che vivono, in modod completamente diverso, il momento decisivo della stagione, dove i rossoneri si titola, “Il Milan si gioca tutto”, vivono un momento nero, persa la gara con lo Spezia 2 a 0 e minacciato apertamente dai tifosi, mentre i nerazzurri, titolo “L’inter vuole tutto“, di Inzaghi sono davvero in forma, battuto il Sassuolo 4 a 2 e son favoriti anche dal 2 a 0 dell’ andata. In taglio basso a destra, nel riepilogo di serie a di ieri, titola cosi sulla brutta sconfitta contro la squadra del napoletano Palladino : “Napoli, rigore negato, e il Monza fa festa”

