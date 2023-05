Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de La Gazzetta dello Sport che apre con la vittoria dell’ Inter sul Sassuolo pe 4 a 2 e titola “Il Re e’ tronato” riferimento alla doppietta di un ritrovato Lukaku. Mentre in basso si parla del Milan sconfitto contro lo Spezia per 2 a 0 ! Con la foto di un faccia a faccia in mezzo al campo a fine gara . Il titolo dice cosi “Sotto Accusa“

