PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 11 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina la Gazzetta dello Sport “Senza scuse”, titola la Gazzetta dello Soort per l’ottavo ko dell’Inter contro lo Spezia. “I bonus sono finiti”, si legge in un editoriale critico verso Inzaghi e “Così addio Champions”, è l’allarme in un altro fondo di Vocalelli. Di spalla Napoli-Dea sulle punte sul confronto Osimhen-Lookman. ma anche Conte pronto a tornare in Italia ed il Milan che pensa a Joao Pedro.

