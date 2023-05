Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de La Gazzetta dello Sport apre subito con la vittoria in Champions dell’ Inter contro i rossoneri per 2 a 0, “Vola l’Inter” il derby dominato e deciso subito. In taglio basso si parla di Juventus dove il titolo parla di “Juve missione per Vlhaovic e si va avanti per ip ds Giuntoli”

