Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de La Gazzetta dello Sport che titola “Ti Bacio Io” super derby di Champions tra Inter E Milan atto primo. Giornale dedicato in prima solo alla gara di San Siro, in questa semifinale tutta italiana, che senz’ altro vedra’ in finale colei che e’ arrivata meglio a questa gara. Inzaghi lancia lautaro e non si nasconde, Pioli spera di recuperare Leao, e si coccola Bennacer.

