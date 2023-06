PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 1 Giugno  2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de La Gazzetta dello Sport che apre in taglio alto e centrale con la Roma sconfitta in finale di Europa League “Maledetti Rigori” La rabbia della Roma, Al Siviglia l’Europa League. Al centro invece il mercato in casa rossonera con Pioli che chiede rinforzi “Milan batti un (Gran) colpo” Kamada pronto a firmare. Ora Loftus e Cheek. Ma al tecnico non puo’ bastare. Piu’ in basso, sempre per il mercato, si parla dei cosiddetti tormentoni dell’ estate, tra cui anche Victor Osimhen, in odore di cessione, riuscira’ Adl a conjvincere il Nigeriano a restare? ….

