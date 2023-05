PRIMA PAGINA: Il Roma del 31 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Roma che apre lasua edizione odierna, con notizia in taglio alto a sinistra, del mercato in casa azzurra e con “il DS “De Laurentiis alle prese con il non trovare il nuovo tecnico dei campioni d’italia, sembra che anche Luis Enrique preferisca il voler vincere…Adl “Luis Enrique vuole la Premier” Ora c’e’ Sergio Conceiçào nel mirino. Festa Scudetto, dalle 21 diretta sulla Rai

