PRIMA PAGINA: Il Roma del 29 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Roma “Non basta SuperOsi” racconta cosi il rocambolesco pareggio degli azzurri al Dall’Ara contro il Bologna, da 0-2 a 2-2 !, dove il Napoli non e’ riuscito a superare i Felsinei piu’ determinati rispetto ai Campioni d’ Italia. Non sono bastati un Osimhen, che con la sua doppietta resta il Bomber principe di questo torneo, in palla, ed il doppio vantaggio. Adesso manca solo l’ultima giornata e la festa Scudetto del Maradona il 4 Giugno…

