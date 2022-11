PRIMA PAGINA: Il Roma del 28 Novembre 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Roma che titola “L’isola del dolore” A Casamicciola il fango restituisce 7 corpi, anche due fratellini di 11 e 6 anni, ed un neonato distrutte due famiglie, si cercano 5 dispersi. L’accusa, disastro colposo. In taglio alto a sinistra invece , per lo sport, titola “Marocco show, batte il Belgio di Mertens” Napoli, mercoledì il raduno prima della partenza per la Turchia

