PRIMA PAGINA: Il Roma del 23 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Romache in alto a sinistra titola “Di Lorenzo guida l’Italia al Maradona” Si presenta cosi, la gara della Nazionale al Maradona, dopo 10 anni!, che ci rappresenta con il piu’ dei significativi dei componenti, oltre che la presenza di Meret e Politano, stiamo parlando del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Sarai lui il corsaro che attacchera’ la truppa Inglese, in questa gara delicata, quanto bella , valevole per la qualificazione ad Euro 2024: Italia-Inghilterra…e Napoli risponde con 40.000 cori pronti a sosntenere ed a tenere alta la nostra bandiera.

