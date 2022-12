PRIMA PAGINA: Il Roma del 2 Dicembre 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Roma che titola “La Dolorosa Attesa” Trovai altri tre corpi a Casamicciola, le vittime salgono ad 11, solo una dispersa. Timori per il maltempo si rischiano 1300 evacuati. OK al decreto per gli aiuti. Per lo sport, invece, in taglio alto a sinistra , il titolo. “Il Napoli vola ad Antalya. Il 7 dicembre primo test”

