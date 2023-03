PRIMA PAGINA: Il Roma del 18 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Roma che apre on i sorteggi della Champions League con il titolo “Napoli tra sogni e veleni” dove una giornata in cui gli azzurri pescano il Milan ai quarti ….dopo la guerriglia tedesca di Mercoledi, altro episodio increscioso che riguardano il presidente .De Laurentiis ed il Questore. Striscioni offensivi nei loro confronti,e certamente fuori luogo se si pensa che si stia per vincere una scudetto dopo 33 anni e si e ai quarti Champions dove il Napoli non vi era mai approdato nella sua longeva storia!

