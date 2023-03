Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de Il Roma che apre con una bella intervista a soldatino Di Livio, ex Juventus, che ha parlato del Napoli, usando termini lusinghieri e di prospettiva davvero bonarii…questo il titolo, in alto a sinistra del quotidiano “Di Livio sicuro: Napoli puoi vincere Scudetto e Champions“. Anche il Tar Campania dice no ai tedeschi.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati