PRIMA PAGINA: Il Mattino

Buongiorno a tutti, Prima Pagina de Il Mattino, che nel taglio a destra si occupa del Napoli, e titola ,Spalletti: le assenze non devono farci paura, Determinato a fare risultato a Bergamo contro l’Atalanta, il tecnico nella consueta conferenza stampa pre-gara, ed esorta i suoi ragazzi a non aver paura delle assenze, perche’ chi scendera’ in campo non li fara’ rimpiangere…

