Prima Pagina: Il Mattino e TuttoSport 16luglio

Buongiorno a tutti i lettori di PerSempreNapoli. Questa mattina andremo ad analizzare le prime pagine del quotidiano “Il Mattino” e “TuttoSport”.

La prima pagina del Mattino. sulla sezione dedicata al calcio, intitola:

“Tutto su Kim per la difesa, il Napoli sfida il Renne”

Dopo la partenza di Koulibaly, il Napoli sta cercando non solo un papabile sostituto, ma anche giocatori che possano incarnare il fantomatico “colpo di mercato”.

Tutti gli occhi del Napoli sembrerebbero essere orientati su Kim Min-Jae. Il sud coreano, infatti sembrerebbe essere la figura perfetta, anche perché si vocifera che lo stesso Kim ha la voglia di trasferirsi a Napoli, tanto da non allenarsi in attesa della chiamata azzurra.

Cosa succederà?

Passiamo invece al secondo quotidiano “TuttoSport” il quale apre questo sabato mattina con il titolo:

“Dybala: avanti, Inter. Ma il Napoli lo tenta”

Anche in questo caso Dybala è il soggetto da analizzare per TuttoSport, questa volta però non con la Roma in pressing bensì con l’Inter, facendo rimanere il Napoli sempre una grande incognita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati