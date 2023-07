PRIMA PAGINA: Il Mattino del 8 Luglio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de Il Mattino nel tagli alto si parla dell’approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il nuovo dirigente bianconero ha svelato di essere da sempre un tifoso della Vecchia Signora visto che da bambino andava in pullman da Prato a Torino per veder giocare la squadra del suo core. Le prime dichiarazioni dell’ormai ex ds azzurro, hanno scatenato – si legge – l’ira dei tifosi del Napoli.

