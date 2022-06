PRIMA PAGINA: Il Mattino del 5 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de Il Mattino. Apriamo subito le pagne sportive con una bomba di mercato, Gerard Deulofeu ha trovato l’accordio economico con il Napoli, in settimana ci sara’ quello definitivo con l’Udinese per portare lo spagnolo in azzurro

