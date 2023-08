PRIMA PAGINA: Il Mattino del 31 Agosto 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Mattino L’edizione odierna affronta anche l’argomento Champions League. Nella giornata di oggi 31 agosto, infatti, sono previsti i sorteggi relativi alla fase a gironi della competizione continentale più importante. Ecco quanto si legge sul quotidiano della città: “Sorteggio Champions: i pericoli dagli ex Ancelotti e Mertens”. Il Real Madrid è infatti in seconda fascia, il Galatasaray in quarta.

