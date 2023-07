PRIMA PAGINA: Il Mattino del 1 Luglio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de Il Mattino Sulla prima pagina del quotidiano campan, nel taglio alto si parla sia dell’addio di Cristiano Giuntoli al Napoli con direzione Juventus, sia della brutta sorpresa per Zielinski, calciatore azzurro, che ha ricevuto la inattesa e sgradita visita dei ladri a casa: il centrocampista non c’era. La sua auto, intanto, è stata già ritrovata. In prima pagina spazio anche alla questione relativa alle presentazioni dei libri annullate a Salerno per l’astio sportivo con Napoli. Parla il governatore della Campania, De Luca: “Una cafonata”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati