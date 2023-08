Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Mattino nel taglio basso scrive in merito all’ arrivo in azzurro del nuovo acquisto “Una freccia danese, per l’ attacco super di Garcia” Ecco Jasper Lindstrom, esterno dell’ Eintracht, oggi le visite. Costo dell’ operazione 25 milioni

